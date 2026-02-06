DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.659 -1,7%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentabler HBAR-Einstieg?

So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

07.02.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,0895 USD -0,0015 USD -1,64%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,2282 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 4.382,42 Hedera im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 398,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.02.2026 auf 0,091031 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,11 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com