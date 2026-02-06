So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Rentabler HBAR-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Investment gewesen.

Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,2282 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 4.382,42 Hedera im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 398,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.02.2026 auf 0,091031 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 60,11 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net