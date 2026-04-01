So viel Wert wäre mit einer Investition in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen

Wachstum oder Verlust?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.

Am 23.04.2021 lag der Kurs von Chainlink bei 35,12 USD. Bei einem LINK-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,48 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären am 23.04.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 9,355 USD 266,39 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -73,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net