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Wachstum oder Verlust?

So viel Wert wäre mit einer Investition in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen

24.04.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Investition in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Chainlink verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
9,3877 USD 0,0327 USD 0,35%
Charts|News

Am 23.04.2021 lag der Kurs von Chainlink bei 35,12 USD. Bei einem LINK-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,48 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären am 23.04.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 9,355 USD 266,39 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -73,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com