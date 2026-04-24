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Investition unter der Lupe

So viel Wert wäre mit einer Investition in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen

25.04.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Investition in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

Vor Jahren in Hedera investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,0905 USD -0,0005 USD -0,56%
Charts|News

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 255,87 HBAR-Coins. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,090962 USD), wäre die Investition nun 23,27 USD wert. Damit wäre das Investment um 76,73 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com