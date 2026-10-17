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Frühe Anlage

So viel Wert wäre mit einer Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3.01 USD -0.02 USD -0.54 %
Charts | News

Am 16.10.2025 notierte Internet Computer bei 3,134 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,91 ICP-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.10.2026 auf 3,022 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,56 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

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