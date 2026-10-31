So viel Wert wäre mit einer Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Internet Computer gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 30.10.2025 kostete Internet Computer 2,891 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.459,43 ICP im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 30.10.2026 8.775,76 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2,537 USD lag. Aus 10.000 USD wurden somit 8.775,76 USD, was einer negativen Performance von 12,24 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion Finanzen.net
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