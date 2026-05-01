So viel Wert wäre mit einer Investition in Tezos von vor 1 Jahr verloren gegangen

XTZ-Performance

Vor Jahren in Tezos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Tezos kostete gestern vor 1 Jahr 0,6241 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 1.602,23 Tezos. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,3410 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 546,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0,3338 USD und wurde am 19.05.2026 erreicht. Bei 1,077 USD erreichte Tezos am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net