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Wachstum oder Verlust?

So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen

10.07.26 11:03 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
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Am 09.07.2023 lag der Kurs von Uniswap bei 5,232 USD. Bei einem UNI-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.911,45 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 09.07.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 3,397 USD 6.493,85 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -35,06 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com