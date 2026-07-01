So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen

Wachstum oder Verlust?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Am 09.07.2023 lag der Kurs von Uniswap bei 5,232 USD. Bei einem UNI-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.911,45 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 09.07.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 3,397 USD 6.493,85 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -35,06 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net