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Investition im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Ripple-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Ripple-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor Jahren in Ripple eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
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Charts | News

Ripple notierte gestern vor 1 Jahr bei 2,776 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.602,02 XRP im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.966,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 1,379 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,33 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0,9920 USD. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,122 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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