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Frühes Investment

So viel Wert wäre mit einer Ripple-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Ripple-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ripple Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.08 USD -0.02 USD -1.74 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 1,260 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in XRP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 79,35 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,099 USD), wäre die Investition nun 87,18 USD wert. Mit einer Performance von -12,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,9920 USD erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 11.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,391 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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