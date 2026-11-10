So viel Wert wäre mit einer Ripple-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Frühes Investment

10.11.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ripple Anlegern gebracht.

Bei 0,9920 USD erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 11.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,391 USD.

Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 1,260 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in XRP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 79,35 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,099 USD), wäre die Investition nun 87,18 USD wert. Mit einer Performance von -12,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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