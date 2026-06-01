So viel Wert wäre mit einer SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Krypto-Investition im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in SHIBA INU verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000013 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 7.716.049,38 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.06.2026 auf 0,000005 USD belief. Damit wäre das Investment um 62,89 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 05.06.2026 bei 0,000005 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 21.07.2025 bei 0,000016 USD..

Redaktion finanzen.net