So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Krypto-Investition im Fokus

06.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verlieren können.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 18.09.2025 bei 3,893 USD..

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,375 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 29,63 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,63 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.09.2026 auf 0,7975 USD belief. Damit wäre das Investment um 76,37 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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