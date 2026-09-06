DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.814 +0,1%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Investition im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.80 USD 0.00 USD -0.29 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,375 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 29,63 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,63 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.09.2026 auf 0,7975 USD belief. Damit wäre das Investment um 76,37 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 18.09.2025 bei 3,893 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.