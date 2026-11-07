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Krypto-Investition im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Toncoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer Toncoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.09 USD -0.01 USD -0.76 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 28,51 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,36 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.11.2026 auf 1,100 USD belief. Damit wäre das Investment um 68,64 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 07.11.2026 bei 1,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2,710 USD..

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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