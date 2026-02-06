So viel Wert wäre mit einer VeChain-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Performance-Check

Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

VeChain wurde am 06.02.2025 zu einem Wert von 0,032472 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.795,89 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 254,85 USD, da sich der Wert von VeChain am 06.02.2026 auf 0,008276 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,51 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,007306 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.02.2025 bei 0,035466 USD.

Redaktion finanzen.net