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So viel Wert wäre mit einer VeChain-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einer VeChain-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Vor Jahren in VeChain eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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Charts | News

VeChain wurde am 24.07.2025 zu einem Wert von 0,024788 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40.341,99 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189,29 USD, da sich der Wert von VeChain am 24.07.2026 auf 0,004692 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,07 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 0,026563 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com