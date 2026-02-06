So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Investition unter der Lupe

Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Worldcoin war am 07.02.2025 1,205 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82,96 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 32,99 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,3977 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 67,01 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net