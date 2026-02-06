DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin60.160 +2,6%Euro1,1827 +0,1%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Investition unter der Lupe

So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

08.02.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,3946 USD -0,0031 USD -0,77%
Charts|News

Worldcoin war am 07.02.2025 1,205 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82,96 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 32,99 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,3977 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 67,01 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

