Solana hat in den letzten Monaten eine turbulente Zeit erlebt, geprägt von einem dramatischen Absturz nach einer beeindruckenden Rallye. Die Fragen nach dem Ende der Korrektur und den zukünftigen Aussichten von SOL stehen nach einem heutigen erneuten Abschwung im Raum. Es gibt dabei unterschiedliche Faktoren und potenzielle Szenarien, die den Kursverlauf in unmittelbarer Zukunft bestimmen könnten und auf die im Folgenden eingegangen werden soll.

Preis fällt über 10 Prozent unter 140 Dollar Marke

Unter den führenden Kryptowährungen zeigt Solana derzeit die schwächste Performance. Am heutigen Tag hat SOL erneut mehr als 14 Prozent seines Wertes verloren und wird nun zu einem Kurs von 132 US-Dollar gehandelt. Das Jahr hatte für Solana jedoch vielversprechend begonnen; seit November erlebte die Währung eine kontinuierliche Rallye, die den Preis von 25 US-Dollar zu Jahresbeginn bereits auf über 100 US-Dollar ansteigen ließ.

Die bullische Kursentwicklung setzte sich nahezu ungehindert fort, bis am 18. März ein Zyklushoch von 208 US-Dollar erreicht wurde. Anschließend trat eine Konsolidierung unterhalb der 200-US-Dollar-Marke ein. Ein erneuter Anstieg Anfang April führte jedoch nicht zu weiteren Gewinnen, sondern mündete in eine stetige Korrekturphase, während der Solana im letzten Monat über 30 Prozent seines Wertes verlor. Vor drei Tagen erreichte der Kurs ein Tief von 125 US-Dollar.

Quelle: CoinMarketCap

Trotz der Verluste bleibt Solana mit einer Marktkapitalisierung von 59 Milliarden US-Dollar die fünftstärkste Kryptowährung. Das Handelsvolumen ist allerdings ebenfalls rückläufig und liegt aktuell bei 5 Milliarden US-Dollar. Mit dem aktuellen Preisniveau hat SOL eine wichtige Unterstützungszone zwischen 125 und 135 US-Dollar erreicht, die möglicherweise signifikanten Halt bieten könnte.

Angesichts dieser Situation stellen sich viele Anleger die Frage, ob nun der Tiefpunkt erreicht ist und wann sowie ob eine Erholung des Solana-Kurses einsetzen könnte.

Ist schon bald Erholung in Sicht?

Solana befindet sich derzeit also in einer starken Unterstützungszone. Von diesem Niveau aus lassen sich drei mögliche Szenarien für die weitere Kursentwicklung von SOL ableiten.

Erstens besteht die Möglichkeit, dass SOL nach der scharfen Korrektur eine ebenso steile Erholung erlebt. Es wäre durchaus denkbar, dass viele Anleger die aktuelle Schwäche von SOL nutzen, um nachzukaufen. Ein verstärktes Kaufinteresse könnte SOL rasch wieder in Richtung 150 US-Dollar steigen lassen. Sollte es dem Coin gelingen, diesen signifikanten Widerstand bei 150 US-Dollar zu überwinden, könnte eine weitere Erholung in Richtung 200 US-Dollar folgen. Diese Entwicklung könnte beispielsweise durch eine neuerliche Rallye der Solana-basierten Memecoins oder auch durch Bitcoin getrieben werden, der in wenigen Tagen sein viertes Halving erleben wird, was für zusätzliche Volatilität und möglicherweise eine weitere Rallye sorgen könnte.

Quelle: TradingView

Zweitens besteht die Möglichkeit, dass SOL einige Zeit benötigt, um wieder zu steigen, aber gleichzeitig die Unterstützungszone hält und daher in eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau eintritt. Nach einigen Schwankungen könnte es dann in ein oder zwei Wochen zu einem Ausbruch aus dieser Preisspanne kommen.

Drittens muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass SOL die aktuelle Korrektur noch weiter fortsetzt. In diesem Fall könnten die Bullen nicht genug Kaufvolumen aufbringen, um sich gegen den Verkaufsdruck zu behaupten, und der Kurs würde weiter in Richtung 120 US-Dollar rutschen. Sollte es zu einem bärischen Retest der 125-US-Dollar-Marke kommen und der Kurs dort erneut abgewiesen werden, wäre mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 100 US-Dollar zu rechnen.

Welches der Szenarien eintritt, lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen. Fest steht jedoch, dass SOL sich in einer sehr unsicheren Kursposition befindet und viele Anleger ihr Kapital lieber in Coins mit besserem Renditepotenzial investieren. Besonders beliebt scheinen dabei derzeit PreSale Coins wie der TUK von eTukTuk zu sein.

PreSale-Coins wie TUK stellen attraktive Investitionsalternative zu SOL dar

Das aufstrebende Kryptoprojekt eTukTuk bietet eine umweltfreundliche und innovative Lösung für die städtische Mobilität in Südostasien und zieht dadurch die Aufmerksamkeit von Anlegern weltweit auf sich. Im Mittelpunkt des Projekts steht der TUK-Coin, der sich aktuell in der PreSale-Phase befindet. Mit einem Einstiegspreis von nur 0,03 Dollar pro Coin bietet sich für Investoren hier die Chance, früh in das Projekt einzusteigen und von potenziellen zukünftigen Wertsteigerungen zu profitieren. Die bisherigen Investitionen von über 3 Millionen Dollar zeigen deutlich das große Vertrauen der Anlegergemeinschaft in das Konzept und das Potenzial von eTukTuk.

Die Vision des eTukTuk-Projekts ist es, eine umweltfreundliche Alternative zu den traditionellen, auf Verbrennungsmotoren basierenden TukTuks zu schaffen, die derzeit die städtische Umwelt in vielen asiatischen Metropolen belasten. Durch die Einführung elektrisch betriebener TukTuks und einer solarbetriebenen Ladeinfrastruktur zielt eTukTuk darauf ab, die Luftverschmutzung signifikant zu reduzieren und gleichzeitig eine nachhaltige Transportlösung zu bieten.

Darüber hinaus lockt eTukTuk Anleger mit attraktiven Staking-Optionen. Mit einer angebotenen Jahresrendite von 90 Prozent für das Staking ihrer TUK-Coins bietet eTukTuk nicht nur die Möglichkeit auf Kursgewinne, sondern auch auf erhebliche passive Die Präsenz von eTukTuk beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat zudem das internationale Profil des Projekts geschärft und seine Glaubwürdigkeit weiter gestärkt. Mit dem Abschluss der PreSale-Phase in naher Zukunft und den Plänen, den TUK-Coin an verschiedenen Kryptobörsen zu listen, steht eTukTuk nun unmittelbar vor einer wichtigen Expansionsphase.

