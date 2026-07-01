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Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

09.07.26 19:43 Uhr
Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
77,8469 USD 0,0771 USD 0,10%
Charts|News

Solana wurde am 08.07.2023 bei 21,90 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 45,67 Solana in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.551,74 USD, da Solana am 08.07.2026 77,77 USD wert war. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.551,74 USD entspricht einer Performance von +255,17 Prozent.

Bei 62,15 USD erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Solana am 18.09.2025 bei 247,55 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com