Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Investoren gebracht.
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Solana war am 11.11.2023 56,30 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,76 SOL-Coins. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 83,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.474,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,44 Prozent zugenommen.
Am 06.06.2026 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 146,79 USD.
Redaktion Finanzen.net
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