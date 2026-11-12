Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Performance im Fokus

12.11.26 19:43 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Investoren gebracht.

Am 06.06.2026 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 146,79 USD.

Solana war am 11.11.2023 56,30 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,76 SOL-Coins. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 83,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.474,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,44 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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