Solana: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Profitable SOL-Anlage?

Bei einem frühen Engagement in Solana hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.06.2021 lag der Kurs von Solana bei 39,49 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 253,25 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (71,68 USD), wäre die Investition nun 18.152,33 USD wert. Mit einer Performance von +81,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 68,65 USD und wurde am 04.06.2026 erreicht. Bei 247,55 USD erreichte Solana am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net