Solana: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
04.06.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Engagement in Solana hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 03.06.2021 lag der Kurs von Solana bei 39,49 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 253,25 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (71,68 USD), wäre die Investition nun 18.152,33 USD wert. Mit einer Performance von +81,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 68,65 USD und wurde am 04.06.2026 erreicht. Bei 247,55 USD erreichte Solana am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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