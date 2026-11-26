Performance im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Solana gebracht.

Solana wurde gestern vor 1 Jahr bei 138,98 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,7195 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50,63 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.11.2026 auf 70,37 USD belief. Mit einer Performance von -49,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 62,15 USD erreichte SOL am 06.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 146,79 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net