Solana: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Solana Investoren gebracht.
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Solana wurde am 28.10.2021 zu einem Wert von 194,91 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,31 SOL im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 5.246,88 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 102,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,53 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 187,41 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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