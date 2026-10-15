Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Solana verlieren können.
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Solana 202,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,4931 SOL im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 14.10.2026 auf 104,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,37 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 48,63 Prozent.
Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 200,11 USD.
Redaktion finanzen.net
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