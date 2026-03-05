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Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

30.04.26 19:43 Uhr
Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Solana-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,9275 USD -0,1261 USD -0,15%
Charts|News

Solana kostete gestern vor 1 Jahr 146,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,6823 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,67 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.04.2026 auf 83,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,33 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 23.02.2026 bei 77,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com