Solana vor Neubewertung: FTX-Verkaufsdruck lässt nach

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Solana könnte kurz davor stehen, eine langanhaltende Belastungsphase hinter sich zu lassen. Seit der Insolvenz von FTX und Alameda Research im Jahr 2022 wurde der Markt regelmäßig mit zusätzlichen SOL-Token konfrontiert, die zur Rückzahlung von Gläubigern verkauft wurden. Dieser konstante Angebotsdruck hat die Kursentwicklung über Jahre hinweg gebremst – doch genau dieser Faktor verliert nun zunehmend an Bedeutung.

Kontrollierte Verkäufe statt Markt-Schock

Im Gegensatz zu klassischen „Dump“-Szenarien erfolgte die Liquidation der SOL-Bestände nicht abrupt, sondern schrittweise. Monatlich wurden Token freigegeben und verteilt, häufig über außerbörsliche Deals oder über Market Maker abgewickelt. Ziel war es, größere Kursverwerfungen zu vermeiden.

Event horizon: Update on Alameda/FTX $SOL court ordered liquidations



The $SOL event we have all been waiting for is approuching. We are all aware that $SOL has been enduring the Alameda/FTX bankcrupcy liquidation for years now, supressing the price as the court ordered sales… — MartyParty (@martypartymusic) April 17, 2026

Trotz dieser vorsichtigen Vorgehensweise blieb der Effekt spürbar: Ein dauerhafter Verkaufsüberhang, der jede stärkere Aufwärtsbewegung ausbremste.

Restbestände schrumpfen kontinuierlich

Aktuellen Daten zufolge hält die Insolvenzmasse noch rund 3,5 Millionen SOL. Bei den zuletzt beobachteten Bewegungen wurden regelmäßig etwa 200.000 Token pro Monat freigegeben und an Gläubiger verteilt.

Rechnet man dieses Tempo hoch, könnte der verbleibende Bestand innerhalb der nächsten zwölf Monate vollständig abgebaut sein. Damit würde ein zentraler Belastungsfaktor für den Markt schrittweise verschwinden.

Warum das für den Kurs entscheidend ist

Ein Markt mit einem konstanten Verkäufer im Hintergrund funktioniert anders als ein freier Markt. Selbst bei steigender Nachfrage wird ein Teil dieser Dynamik immer wieder abgefangen.

Fällt dieser Druck weg, verändert sich die Marktstruktur grundlegend. Angebot und Nachfrage können sich neu ausbalancieren – oft mit deutlich stärkeren Kursbewegungen als zuvor.

Nutzung explodiert trotz Gegenwind

Besonders bemerkenswert: Während der gesamten Abverkaufsphase hat sich die Aktivität auf der Solana-Blockchain massiv erhöht. Im ersten Quartal 2026 wurde ein Transaktionsvolumen von rund 1,1 Billionen US-Dollar erreicht – ein Rekordwert im gesamten Kryptosektor.

Das zeigt klar: Die Nachfrage nach der Technologie ist unabhängig vom Verkaufsdruck gewachsen. Genau das könnte jetzt zum entscheidenden Faktor werden.

Markt antizipiert das Ende der Verkäufe

Ein typisches Muster an Finanzmärkten ist, dass zukünftige Entwicklungen frühzeitig eingepreist werden. Sobald Investoren erkennen, dass ein struktureller Verkaufsdruck bald verschwindet, beginnen sie, sich im Vorfeld zu positionieren.

Dieses Verhalten – oft als „Frontrunning“ bezeichnet – kann bereits vor dem tatsächlichen Ende der Verkäufe zu steigenden Kursen führen. Noch mehr Potenzial sehen Analysten dagegen in Bitcoin Hyper ($HYPER).

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Bitcoin Hyper: Nächste Stufe für Bitcoin?

Während sich bei etablierten Projekten wie Solana strukturelle Veränderungen abzeichnen, rücken auch neue Konzepte immer stärker in den Fokus. Eines davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Möglichkeiten von Bitcoin erheblich zu erweitern, indem es eine Layer-2-Lösung mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Blockchains kombiniert. Durch die Integration der Solana Virtual Machine sollen erstmals komplexe Anwendungen wie DeFi, Staking oder Lending direkt im Bitcoin-Ökosystem ermöglicht werden, sodass Investoren Zinsen auf ihre Bitcoin verdienen können.

Der $HYPER-Token spielt dabei eine zentrale Rolle und bildet die Grundlage für Transaktionen und Anwendungen innerhalb dieses Systems und ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Schon jetzt ist die Nachfrage extrem hoch, sodass über 32 Millionen Dollar investiert wurden, weshalb vermutet wird, dass der Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

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