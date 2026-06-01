Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Lukratives SOL-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Solana wurde am 17.06.2023 bei 15,65 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 63,91 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (71,97 USD), wäre das Investment nun 4.599,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 359,94 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net