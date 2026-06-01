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Lukratives SOL-Investment?

Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

18.06.26 19:43 Uhr
Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Solana wurde am 17.06.2023 bei 15,65 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 63,91 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (71,97 USD), wäre das Investment nun 4.599,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 359,94 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com