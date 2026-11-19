Solana: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Engagement verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 195,56 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 51,13 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 18.11.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 73,83 USD 3.775,44 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance der Investition -62,25 Prozent.
Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 146,79 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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