Solsponge pumpt 1.164 % in 4 Tagen, aber darum ist Sponge besser

Sponge ist zweifellos einer der Memecoins, welcher im letzten und diesem Jahr zu einer der populärsten Kryptowährungen aus dem Sektor zählt. Deswegen gibt es auch viele Nachahmer, die sich das virale Potenzial und die große Community von Sponge zunutze machen wollen. In diesem Zusammenhang wurde vor 4 Tagen nun ein Sponge-Imitat auf der Blockchain von Solana gelauncht wurde. Welcher von ihnen die bessere Wahl ist und warum einer von ihnen viele Memecoins gekonnt in den Schatten stellt, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Was ist Solsponge?

Seit seinem Listungspreis von 0,000000002204 USD konnte der Coin Solsponge bereits auf 0,00000002402 USD um beeindruckende 1.164 % steigen. Allerdings hat sich das Original Sponge V1 mit einem Kursanstieg von über 4.500 % innerhalb der ersten Tage wesentlich stärker entwickelt.

Auch wenn Solsponge erst heute ein neues Allzeithoch ausbauen konnte und unter den Trend-Coins des heutigen Tages von CoinMarketCap auf Platz 4 liegt, so wird er dennoch langfristig betrachtet nicht mit Sponge mithalten können. Dies liegt an einer Vielzahl von Gründen.

Betrachtet man einmal die Website von Solsponge so wird die Nutzlosigkeit des Projekts umso bewusster. Dabei wurde einfach nur das Bildmaterial von Sponge minimal abgewandelt, wie beispielsweise das mit dem Coin.

Ebenso gibt es keine konkrete Mission, welche Solsponge verfolgt. Denn sein Motto ist lediglich, dass er besser als Sponge sei, ohne jedoch dafür konkrete Beweise oder andere überzeugende Argumente zu liefern. Zudem soll er eine Alternative zu Memecoins wie Shiba Inus, Kishus, Turbos, Flokis und Sponge darstellen.

Aber auch die Tokenomics sind für Anleger wesentlich unattraktiver. Denn es wird keine Staking-Rendite vergütet, welche langfristige und loyale Unterstützer angemessen entlohnt. Stattdessen gibt es nur Burnings im Umfang von 30 % der Gesamtversorgung.

Zwar können sich Burnings durch die Angebotsverknappung auch preissteigernd auswirken und eine Rendite erzielen, jedoch ist diese nicht so planbar wie beim Staking. Überdies ist der Tokenomics-Anteil wesentlich geringer als die Staking-Belohnungen von Sponge.

Ebenso enttäuschend fällt die Roadmap von Solsponge aus. Denn diese besteht lediglich aus einer einzigen Phase, welche nur Memes, Hodln und Übernahme beinhaltet, allerdings keine konkreten Wege dafür aufzeigt.

Dies offenbart die Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit von Solsponge, welche ebenso von dem Team auf der Website betont wird. Denn es ist nur ein Coin zum Spaß und somit einer der vielen sinnlosen Memecoins, die täglich tausendfach entstehen.

Weitere Unterschiede zwischen Solsponge und dem Original Sponge

Während der Kursverlauf von Solsponge zu Beginn in Richtung Boden gerichtet war, schoss die optimierte Version von Sponge, welche auch als V2 bekannt ist, schon am ersten Listungstag um fast 74 % in die Höhe. Aber auch seitdem konnte der Coin im Vergleich zu anderen Memecoins einen sauberen Aufwärtstrend ausbauen.

Ein solch klarer Trend von Sponge zeugt von dem Vertrauen der Anleger, welche nicht dazu verleitet werden, ihre Coins zu verkaufen. Möglich wurde dies durch die raffinierten Tokenomics, welche vor allem langfristige Investoren anlockt.

Denn Sponge hat 43,09 % der Coins für die Belohnungen der Staker eingeplant. Je nachdem auf welcher Blockchain die Anleger staken, fallen die Renditen des Multi-Chain-Projektes aus. Selbst auf Ethereum werden den Stakern jährlich 183 % vergütet und auf Polygon sogar 695 %, was sogar für den Kryptomarkt außerordentlich großzügig ist.

Jedoch halten die Anleger nicht nur aufgrund des Stakings zu Sponge. Denn das Projekt hat auch eine wesentlich umfangreichere Roadmap und eine Erfolgshistorie. Dabei hat es sich seit seinem Start Anfang 2023 kontinuierlich weiterentwickelt und den Nutzen gesteigert.

Das nächste Ziel liegt darin, ein GameFi-Ökosystem zu erschaffen, welches sich durch den außergewöhnlichen Humor von Sponge sowie attraktive Belohnungen über den Play-to-Earn-Mechanismus auszeichnen soll.

Nicht nur durch all diese Vorteile bietet das Sponge-Original eine höhere Sicherheit für Anleger. Denn darüber hinaus scheut das Team auch keine Mühe, um die Smart Contracts von den Blockchain-Sicherheitsexperten von SolidProof überprüfen zu lassen. Somit kann eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Hackern geboten werden, was im Gegensatz zu den meisten Memecoins steht.

Ausblick auf das Sponge Original

Schon jetzt kommt Sponge auf beeindruckende 50.800 Hodler, was fast fünfmal so viel ist wie von anderen führenden Memecoins wie Trump, der zwar auf Platz 8 ist, aber nur 10.180 Investoren zählt. Stattdessen hat er so viele wie Dogwifhat, der auf Platz 6 liegt und eine Marktkapitalisierung von 342 Mio. USD hat. Im Gegensatz dazu kommt Solsponge nur auf 2.720 Hodler.

Ein weiterer großer Vorteil von Sponge liegt in der Unterstützung von einflussreichen Walen und Krypto-Persönlichkeiten wie Justin Sun. Durch sie kann er nicht nur von enormen Kapitalzuflüssen, sondern ebenso von Netzwerkeffekten und der Expertise profitieren.

Überdies wurde Sponge von dem mit Spannung erwarteten Memecoin-Arenakampfspiel Meme Kombat bereits in die erste Saison mit aufgenommen, was ihn als einen der erfolgreichsten Memecoins auszeichnet und die Reichweite steigert.

Zuletzt hatte das GameFi-Memecoin-Projekt schon die Umstellung auf den optimierten Sponge V2 durchgeführt. Somit ist das GameFi-Ökosystem wesentlich besser und zukunftssicherer aufgestellt. Denn somit wird die Geschwindigkeit von Transaktionen stark erhöht und die Transferkosten enorm gesenkt.

Während das P2E-Ökosystem sich schon in der Entwicklungsphase befindet, könnte auch immer mehr Kryptobörsen von der kontinuierlich steigenden Nachfrage, den hohen Tokeninhabern, dem Use Case und all den weiteren Vorteil von Sponge zu einer Listung bewegt werden. Dies könnte die Reichweite noch einmal steigern und somit tendenziell auch den Kurs.

Noch vielversprechender ist der Launch des Play-to-Earn-Spiels. Denn dann kommt zu der bisher spekulativen Nachfrage auch die Natürliche hinzu, welche sich wiederum stützend bis treibend auf den Kurs von Sponge auswirkt.

Aufgrund der sehr attraktiven Staking-Renditen und des stabilen Trends von Sponge sind in Anbetracht der Listings und des Launches vor allem die längerfristigen Anleger die größten Profiteure von Sponge. Dabei ist zu erwarten, dass die Märkte wie üblich vorauslaufen und das Potenzial bereits jetzt einpreisen – ganz nach der Börsenweisheit „buy the rumor and sell the news“.

