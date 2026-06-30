DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5200 -3,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.383 +0,2%Euro1,1409 -0,1%Öl73,07 +0,2%Gold3.978 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich fester -- DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Telekom im Fokus
Top News
OpenAI und Broadcom präsentieren Jalapeño: Erster eigener KI-Chip soll NVIDIA-Abhängigkeit verringern OpenAI und Broadcom präsentieren Jalapeño: Erster eigener KI-Chip soll NVIDIA-Abhängigkeit verringern
Ausfallrisiko bei iBonds ETFs: Warum High Yield und Investment Grade so unterschiedliche Endrenditen liefern Ausfallrisiko bei iBonds ETFs: Warum High Yield und Investment Grade so unterschiedliche Endrenditen liefern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte

01.07.26 03:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
47.421,6564 CHF 70,2707 CHF 0,15%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
51.383,3448 EUR 82,5997 EUR 0,16%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
44.271,8543 GBP 84,3123 GBP 0,19%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.533.329,6431 JPY 11.118,0586 JPY 0,12%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
58.598,7896 USD 48,1256 USD 0,08%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,15%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,15%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,19%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -4,64%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,09%
Charts|News

Die geplante schnelle Aufnahme von SpaceX in wichtige Aktienindizes zwingt zahlreiche ETFs zum Kauf. Damit ziehen jedoch auch hohe Volatilität und Bitcoin in die Anlegerdepots ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch