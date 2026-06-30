SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
01.07.26 03:30 Uhr
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Die geplante schnelle Aufnahme von SpaceX in wichtige Aktienindizes zwingt zahlreiche ETFs zum Kauf. Damit ziehen jedoch auch hohe Volatilität und Bitcoin in die Anlegerdepots ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch