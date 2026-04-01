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Spannungen in Nahost

Darum zeigt sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

20.04.26 09:41 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig verändert.

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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1767 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitag.

Die jüngsten Spannungen in der Straße von Hormus und ein deutlicher Anstieg der Preise für Energierohstoffe, konnte die Kurse am Devisenmarkt zunächst kaum bewegen. Am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus wieder rückgängig gemacht und geht dort militärisch gegen Schiffe vor. Für Spannungen sorgte vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht.

"Im Fokus bleiben eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zu der Trump für heute Abend aufgerufen hat", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Nach deren Einschätzung sei ein Abschlussdeal kurzfristig unwahrscheinlich, "realistischer erscheint ein Übergangskompromiss".

Generell dominiert zu Beginn der Woche die Geopolitik. Dagegen stehen im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Impulse sorgen könnten.

/jkr/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, Bragi Alexey / Shutterstock.com