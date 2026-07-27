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Spekulation auf US-Zinserhöhung: Bitcoin gibt auf gut 63'000 Dollar nach

28.07.26 08:36 Uhr
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Der Bitcoin ist am Dienstag wegen der Furcht vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel