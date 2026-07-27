Spekulation auf US-Zinserhöhung: Bitcoin gibt auf gut 63'000 Dollar nach
28.07.26 08:36 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
52.013,1811 CHF -174,5569 CHF -0,33%
55.835,1667 EUR -186,4732 EUR -0,33%
47.740,6573 GBP -185,1233 GBP -0,39%
10.396.667,1425 JPY -34.263,1435 JPY -0,33%
63.500,7918 USD -188,4609 USD -0,30%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,34%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,34%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,37%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -3,82%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,30%
Der Bitcoin ist am Dienstag wegen der Furcht vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel