Spielen für den Umwelt- und Klimaschutz: Revolutionäres P2E Game

Haben Sie jemals daran gedacht, dass eine Gaming-Leidenschaft die Welt retten könnte? Chimpzee ist eine bahnbrechende Plattform, welche die Bereiche Gaming, Kryptowährung und Nachhaltigkeit auf bisher ungeahnte Weise verbindet. Entdecken Sie, wie Ihre Leidenschaft für Videospiele einen direkten Einfluss auf Umwelt- und Klimaschutz haben kann!

Die aktuelle Umweltsituation und Handlungsbedarf

Unsere Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Der Klimawandel hat bereits deutliche Auswirkungen: extreme Wetterbedingungen nehmen zu, die Durchschnittstemperatur steigt kontinuierlich, und der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam.

Besonders besorgniserregend ist, dass eine Vielzahl von Tierarten vom Aussterben bedroht ist, darunter die nördliche Breitmaulnashorn, der Amur-Leopard und der Sumatra-Tiger. Die Auslöschung dieser Arten hat gravierende Folgen, da sie einen wesentlichen Teil der biologischen Vielfalt darstellen, die für das Gleichgewicht unserer Ökosysteme unerlässlich ist.

Revolutionäre Kombination von Gaming mit Umwelt- und Klimaschutz

Hier kommt Chimpzee ins Spiel. Es ist eine revolutionäre Plattform, welche die attraktive Gaming-Branche und den Umweltschutz miteinander verbindet.

Das Konzept ist einfach, aber genial: Spieler generieren Einnahmen, von denen ein bestimmter Anteil – zusammen mit 10 % der Chimpzee-Token – regelmäßig an Umwelt- und Klimaschutzprojekte gespendet wird.

Dies ist eine kraftvolle Idee, welche die süchtig machende Wirkung des Gamings auf kreative Weise nutzt, um zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Chimpzee macht nicht nur Spaß, sondern ermöglicht den Spielern auch, einen echten Unterschied in der Welt zu machen.

Chimpzee spendet schon umfangreich während des Presales

Schon während des Presales hat Chimpzee eine beeindruckende Liste von Projekten unterstützt. So hat es über 1.000 Bäume mit One Tree Planted in Brasilien gepflanzt. In Zusammenarbeit mit One Tree Planted soll es jedoch noch auf 1.200 Bäume in der Region Acre in Brasilien expandiert werden. Hunderte von Menschen haben sich bereits in den frühen Phasen des noch laufenden Vorverkaufs dem Chimpzee-Projekt angeschlossen, um diesen Umweltbeitrag zu ermöglichen.

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit One Tree Planted wurden weitere 20.000 Bäume gepflanzt, um Regenwälder an der Südwestküste Guatemalas wiederherzustellen. Die sogenannte Chimpzee Army hat 20.000 $ gespendet, um das Projekt vollständig zu finanzieren.

Die Wiederherstellung des Regenwaldes ist von entscheidender Bedeutung, da dieser als eine der weltweit wichtigsten „Kohlenstoffsenker“ gilt und enorme Mengen an Kohlendioxid aufnimmt. One Tree Planted ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit Projekte zur Wiederaufforstung durchführt und dabei eng mit lokalen Gemeinschaften und Umweltorganisationen zusammenarbeitet.

Ebenso spendete Chimpzee 15.000 $ an die WILD Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 1974 für den Schutz der Wildtiere einsetzt. Die Spende unterstützt die Eco Guards, die eine der letzten Herden von Wüstenelefanten schützen. Sie patrouillieren in einem Gebiet von der Größe der Schweiz, um die Elefanten vor Wilderern zu schützen. Die Mittel von Chimpzee tragen dazu bei, Gehälter, Instandhaltung, Fahrzeuge und Ausrüstung zu finanzieren, die zur Wahrung dieses wichtigen Ökosystems erforderlich sind. Zudem sollen 20.000 $ an dieselbe Organisation für den schwarzen Jaguar geflossen sein.

Vorstellung des Play-to-Earn-Spiels Zero Tolerance

Chimpzee hat ein einzigartiges Play-to-Earn-Spiel namens Zero Tolerance entwickelt. Innerhalb dessen treten die Gamer als halb mechanische Affen an, welche den Wald vor der Abholzung und bedrohte Tierarten vor dem Aussterben beschützt. Dank fortschrittlicher KI-Technologie können Spieler ihr eigenes Gesicht auf ihre Charaktere im Spiel übertragen, was dem Game noch einmal etwas mehr Persönlichkeit verleiht.

Passend zu dem P2E-Game beinhaltet Chimpzee auch holistisches Ökosystem, in dem alles Notwendige bereitgestellt wird. So gehört beispielsweise ein Onlineshop dazu, in welchem die Nutzer über Einkäufe mit Shop-to-Earn auch etwas verdienen sowie über Shop-to-Donate an gemeinnützige Vereine spenden. Hinzu kommt einen NFT-Marktplatz, auf welchem die Anwender über Trade-to-Earn durch den Handel etwas verdienen, sowie Spielobjekte austauschen können.

Vorverkauf von Chimpzee

Das von Cyberscope und Solidity überprüfte Chimpzee ist momentan in der Vorverkaufsphase und wird schon von einigen Krypto-Influencern wie Michael Wrubel angepriesen. Durch den Erwerb von Chimpzee-Token in dieser Zeit können Anleger von attraktiven Konditionen profitieren. Deswegen hat der Vorverkauf bereits eine hohe Nachfrage erlebt, was auf das große Interesse an dieser revolutionären Plattform hindeutet.

Daher befindet sich der Presale von Chimpzee bereits in der achten von insgesamt sechzehn Vorverkaufsphasen. Während dieser können 45 % der Gesamtversorgung erworben werden. Die Tokenpreise werden dabei phasenweise von 0,0005 $ auf 0,00185 $ angehoben. Aktuell sind die Token noch für einen Preis in Höhe von 0,000775 $ erhältlich. Allerdings wird die aktuelle Phase bereits spätestens in 10 Tagen abgeschlossen sein oder wenn der nächste Meilenstein der Mittelbeschaffung mit 1.473.875 $ erreicht wurde.

Am meisten profitieren die frühen Investoren im Presale, welche sich eine Vielzahl von Vorteilen sichern können. So erhalten sie Wertsteigerungen über die schrittweisen Preiserhöhungen, welche aktuell noch immer 146,67 % Buchgewinne in den nächsten Wochen einbringen. Hinzu kommt ein Einzahlungsbonus in Höhe von 125 %, welcher allerdings nur noch für die nächsten 7 Tagen verfügbar ist. Überdies gibt es für die ersten Investoren Plätze für die Whitelist der NFT-Pässe, welche für Staking-Renditen berechtigen, die 18 % pro Jahr betragen. Zudem gibt es noch ein umfangreiches Burningprogramm, welches den Wert der übrigen Token steigert.

Als Teil von Chimpzee haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Teil der Gaming-Revolution zu werden, sondern tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei. Mit Chimpzee wird Gaming zu einer Aktivität, die Spaß macht und gleichzeitig zur Rettung unseres Planeten beiträgt. Für alle Interessierten ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Teil dieser aufregenden und innovativen Plattform zu werden, um sich somit die besten Konditionen zu sichern.

