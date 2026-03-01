DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilisierung

Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Block im Aufwind

10.03.26 11:18 Uhr
Öl-Schock verdaut? Bitcoin & Co. drehen ins Plus - Auch NASDAQ- & NYSE-Aktien wie Strategy, MARA und Block profitieren | finanzen.net

Nach dem jüngsten Öl-Schock fangen sich die Krypto-Märkte wieder und hieven Bitcoin sowie Krypto-Aktien zurück auf grünes Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
56,59 EUR 0,35 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
176,42 EUR 4,68 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MARA
7,60 EUR 0,10 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Riot Platforms
12,98 EUR 0,43 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
122,90 EUR 3,50 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
91,96 USD 2,17 USD 2,42%
News
Ölpreis (WTI)
87,40 USD -7,37 USD -7,78%
News
Devisen
USDT/CHF (Tether-Schweizer Franken)
0,7767 CHF -0,0014 CHF -0,17%
Charts|News
USDT/EUR (Tether-Euro)
0,8595 EUR -0,0014 EUR -0,17%
Charts|News
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0000 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.856,1661 CHF 1.589,0081 CHF 2,98%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.713,4794 EUR 1.771,9717 EUR 3,01%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
70.713,1702 USD 2.243,5699 USD 3,28%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.602,5065 CHF 52,3347 CHF 3,38%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.773,3196 EUR 58,0138 EUR 3,38%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.063,1846 USD 70,5939 USD 3,54%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0875 CHF 0,0282 CHF 2,66%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2036 EUR 0,0314 EUR 2,68%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4019 USD 0,0402 USD 2,95%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
503,1265 CHF 9,4662 CHF 1,92%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
556,7553 EUR 10,5073 EUR 1,92%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
647,7620 USD 13,2112 USD 2,08%
Charts|News

Bitcoin, Ethereum und Co. erhohlen sich von Öl-Schock-Verlusten
• Krypto-Aktien folgen auf grünes Terrain
• Strategy legt bei Bitcoin weiter zu

Krypto-Kurse nach ölbedingten Rückgang mit Erholung

Nachdem der rasant steigende Ölpreis und die Eskalation im Iran die Finanzmärkte zunächst in eine Schockstarre versetzt hatten, zeichnet sich am Dienstag eine vorsichtige Erholung bei Bitcoin und Co. ab. Die Investoren beginnen damit, die veränderte Lage neu zu bewerten, nachdem Kryptowährungen zuvor im Sog einer allgemeinen Risikoaversion unter Druck geraten waren, wie Barrons erklärt.

"Bitcoin hat trotz der extremen Volatilität traditioneller Anlageklassen eine überraschende Widerstandsfähigkeit bewiesen", erklärte David Morrison, Analyst bei Trade Nation bereits am Montag laut IBD. "Die Bullen würden sich ermutigt fühlen, wenn Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar schnell wieder überschreiten und dieses Niveau bei weiteren Kursrückgängen halten könnte."

Den Daten von CoinMarketCap nach erholte sich die Ur-Kryptowährung Bitcoin zuletzt um 4,77 Prozent auf 71.207,84 US-Dollar. Für den zweitgrößten Token Ethereum ging es derweil um 2,79 Prozent auf 2.067,70 US-Dollar rauf. Ebenfalls mit Gewinnen zeigen sich derweil Tether mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent auf 1,00 US-Dollar sowie BNB mit einem Anstieg von 3,02 Prozent auf 645,43 US-Dollar. Für Ripple geht es unterdessen um 4,69 Prozent auf 1,41 US-Dollar nach oben.

Die aktuelle Stabilisierung deutet darauf hin, dass die Märkte den ersten "Öl-Schock" verarbeiten. Dennoch bleibt die Situation fragil: Sollte der Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen erneut zunehmen, könnten auch die Kryptomärkte wieder in Mitleidenschaft gezogen werden, so Barrons.

Krypto-Aktie ziehen mit

Auch Krypto-Aktien konnten zuletzt zulegen, nachdem sich die wichtigsten Kryptowährungen von ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen konnten.

So geht es für die Papiere von Block im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 0,76 Prozent aufwärts auf 66,04 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Coinbase legen derweil im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 3,85 Prozent zu auf 207,48 US-Dollar. Die Strategy-Aktie klettert unterdessen um 3,5 Prozent auf 143,67 US-Dollar an, während die Papiere von Riot Platforms 2,59 Prozent auf 15,08 US-Dollar gewinnen. Auch für die Titel von MARA ging es im vorbörslichen Handel zuletzt um 2,31 Prozent nach oben auf 8,86 US-Dollar.

Strategy kauft weiter Bitcoin

Trotz der massiven geopolitischen Verunsicherung durch den Iran-Krieg setzte Strategy (unter der Führung des Krypto-Optimisten Michael Saylor) seine aggressive Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 2. und 8. März erwarb das Unternehmen weitere 17.994 Bitcoin für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (Durchschnittspreis: 70.946 USD). Damit wächst der Gesamtbestand des weltweit größten institutionellen Halters auf beeindruckende 738.731 Token.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Block (ex Square)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Chinnapong / Shutterstock.com

Nachrichten zu MARA

DatumMeistgelesen
Wer­bung