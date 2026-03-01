Stabilisierung

Nach dem jüngsten Öl-Schock fangen sich die Krypto-Märkte wieder und hieven Bitcoin sowie Krypto-Aktien zurück auf grünes Terrain.

• Bitcoin, Ethereum und Co. erhohlen sich von Öl-Schock-Verlusten

• Krypto-Aktien folgen auf grünes Terrain

• Strategy legt bei Bitcoin weiter zu



Krypto-Kurse nach ölbedingten Rückgang mit Erholung

Nachdem der rasant steigende Ölpreis und die Eskalation im Iran die Finanzmärkte zunächst in eine Schockstarre versetzt hatten, zeichnet sich am Dienstag eine vorsichtige Erholung bei Bitcoin und Co. ab. Die Investoren beginnen damit, die veränderte Lage neu zu bewerten, nachdem Kryptowährungen zuvor im Sog einer allgemeinen Risikoaversion unter Druck geraten waren, wie Barrons erklärt.

"Bitcoin hat trotz der extremen Volatilität traditioneller Anlageklassen eine überraschende Widerstandsfähigkeit bewiesen", erklärte David Morrison, Analyst bei Trade Nation bereits am Montag laut IBD. "Die Bullen würden sich ermutigt fühlen, wenn Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar schnell wieder überschreiten und dieses Niveau bei weiteren Kursrückgängen halten könnte."

Den Daten von CoinMarketCap nach erholte sich die Ur-Kryptowährung Bitcoin zuletzt um 4,77 Prozent auf 71.207,84 US-Dollar. Für den zweitgrößten Token Ethereum ging es derweil um 2,79 Prozent auf 2.067,70 US-Dollar rauf. Ebenfalls mit Gewinnen zeigen sich derweil Tether mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent auf 1,00 US-Dollar sowie BNB mit einem Anstieg von 3,02 Prozent auf 645,43 US-Dollar. Für Ripple geht es unterdessen um 4,69 Prozent auf 1,41 US-Dollar nach oben.

Die aktuelle Stabilisierung deutet darauf hin, dass die Märkte den ersten "Öl-Schock" verarbeiten. Dennoch bleibt die Situation fragil: Sollte der Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen erneut zunehmen, könnten auch die Kryptomärkte wieder in Mitleidenschaft gezogen werden, so Barrons.

Krypto-Aktie ziehen mit

Auch Krypto-Aktien konnten zuletzt zulegen, nachdem sich die wichtigsten Kryptowährungen von ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen konnten.

So geht es für die Papiere von Block im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 0,76 Prozent aufwärts auf 66,04 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Coinbase legen derweil im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 3,85 Prozent zu auf 207,48 US-Dollar. Die Strategy-Aktie klettert unterdessen um 3,5 Prozent auf 143,67 US-Dollar an, während die Papiere von Riot Platforms 2,59 Prozent auf 15,08 US-Dollar gewinnen. Auch für die Titel von MARA ging es im vorbörslichen Handel zuletzt um 2,31 Prozent nach oben auf 8,86 US-Dollar.

Strategy kauft weiter Bitcoin

Trotz der massiven geopolitischen Verunsicherung durch den Iran-Krieg setzte Strategy (unter der Führung des Krypto-Optimisten Michael Saylor) seine aggressive Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 2. und 8. März erwarb das Unternehmen weitere 17.994 Bitcoin für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (Durchschnittspreis: 70.946 USD). Damit wächst der Gesamtbestand des weltweit größten institutionellen Halters auf beeindruckende 738.731 Token.

