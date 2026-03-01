Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Nach dem jüngsten Öl-Schock fangen sich die Krypto-Märkte wieder und hieven Bitcoin sowie Krypto-Aktien zurück auf grünes Terrain.
Werte in diesem Artikel
• Bitcoin, Ethereum und Co. erhohlen sich von Öl-Schock-Verlusten
• Krypto-Aktien folgen auf grünes Terrain
• Strategy legt bei Bitcoin weiter zu
Krypto-Kurse nach ölbedingten Rückgang mit Erholung
Nachdem der rasant steigende Ölpreis und die Eskalation im Iran die Finanzmärkte zunächst in eine Schockstarre versetzt hatten, zeichnet sich am Dienstag eine vorsichtige Erholung bei Bitcoin und Co. ab. Die Investoren beginnen damit, die veränderte Lage neu zu bewerten, nachdem Kryptowährungen zuvor im Sog einer allgemeinen Risikoaversion unter Druck geraten waren, wie Barrons erklärt.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
"Bitcoin hat trotz der extremen Volatilität traditioneller Anlageklassen eine überraschende Widerstandsfähigkeit bewiesen", erklärte David Morrison, Analyst bei Trade Nation bereits am Montag laut IBD. "Die Bullen würden sich ermutigt fühlen, wenn Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar schnell wieder überschreiten und dieses Niveau bei weiteren Kursrückgängen halten könnte."
Den Daten von CoinMarketCap nach erholte sich die Ur-Kryptowährung Bitcoin zeitweise um 0,8 Prozent auf 69.862,02 US-Dollar. Für den zweitgrößten Token Ethereum ging es derweil um 0,28 Prozent auf 2.026,29 US-Dollar rauf. Größtenteils unbewegt zeigten sich derweil Tether mit 1,00 US-Dollar. BNB zeigen sich mit einem Anstieg von 0,72 Prozent auf 641,86 US-Dollar. Für Ripple ging es unterdessen um 2,52 Prozent auf 1,40 US-Dollar nach oben.
Die aktuelle Stabilisierung deutet darauf hin, dass die Märkte den ersten "Öl-Schock" verarbeiten. Dennoch bleibt die Situation fragil: Sollte der Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen erneut zunehmen, könnten auch die Kryptomärkte wieder in Mitleidenschaft gezogen werden, so Barrons.
Krypto-Aktien ungleich
Auch Krypto-Aktien konnten zuletzt vermehrt zulegen, nachdem sich die wichtigsten Kryptowährungen von ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen konnten. Am Dienstag geht es jedoch in unterschiedliche Richtungen.
Die Papiere von Block zeigen sich im NYSE-Handel inzwischen 0,88 Prozent höher bei 66,12 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Coinbase fallen derweil im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 197,20 US-Dollar. Die Strategy-Aktie steigt unterdessen um 0,83 Prozent auf 140,11 US-Dollar an, während die Papiere von Riot Platforms 0,61 Prozent auf 14,79 US-Dollar gewinnen. Für die Titel von MARA ging es im Handel zuletzt um 0,35 Prozent nach unten auf 8,63 US-Dollar.
Strategy kauft weiter Bitcoin
Trotz der massiven geopolitischen Verunsicherung durch den Iran-Krieg setzte Strategy (unter der Führung des Krypto-Optimisten Michael Saylor) seine aggressive Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 2. und 8. März erwarb das Unternehmen weitere 17.994 Bitcoin für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (Durchschnittspreis: 70.946 USD). Damit wächst der Gesamtbestand des weltweit größten institutionellen Halters auf beeindruckende 738.731 Token.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Block (ex Square)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Chinnapong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2015
|Microstrateg a Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.2015
|Microstrateg a Hold
|Lake Street
|31.10.2012
|Microstrateg a neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|30.10.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|31.07.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Wedbush Morgan
|09.02.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen