Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
Stabilisierung

Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich

10.03.26 17:08 Uhr
Öl-Schock verdaut? Bitcoin & Co. drehen ins Plus - Auch NASDAQ- & NYSE-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich | finanzen.net

Nach dem jüngsten Öl-Schock fangen sich die Krypto-Märkte wieder und hieven Bitcoin sowie Krypto-Aktien zurück auf grünes Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
56,55 EUR 0,31 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
171,00 EUR -0,74 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MARA
7,50 EUR 0,00 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Riot Platforms
12,76 EUR 0,21 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
120,55 EUR 1,15 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
85,74 USD -4,05 USD -4,51%
News
Ölpreis (WTI)
80,59 USD -14,18 USD -14,96%
News
Devisen
USDT/CHF (Tether-Schweizer Franken)
0,7770 CHF -0,0011 CHF -0,14%
Charts|News
USDT/EUR (Tether-Euro)
0,8589 EUR -0,0021 EUR -0,24%
Charts|News
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0002 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.893,5707 CHF 1.626,4127 CHF 3,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.679,1901 EUR 1.737,6824 EUR 2,95%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
70.661,4645 USD 2.191,8642 USD 3,20%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.602,6329 CHF 52,4611 CHF 3,38%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.771,5456 EUR 56,2399 EUR 3,28%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.062,9809 USD 70,3902 USD 3,53%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0980 CHF 0,0387 CHF 3,65%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2138 EUR 0,0416 EUR 3,55%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4134 USD 0,0517 USD 3,80%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
501,7949 CHF 8,1347 CHF 1,65%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
554,6826 EUR 8,4346 EUR 1,54%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
645,9329 USD 11,3821 USD 1,79%
Charts|News

Bitcoin, Ethereum und Co. erhohlen sich von Öl-Schock-Verlusten
• Krypto-Aktien folgen auf grünes Terrain
• Strategy legt bei Bitcoin weiter zu

Krypto-Kurse nach ölbedingten Rückgang mit Erholung

Nachdem der rasant steigende Ölpreis und die Eskalation im Iran die Finanzmärkte zunächst in eine Schockstarre versetzt hatten, zeichnet sich am Dienstag eine vorsichtige Erholung bei Bitcoin und Co. ab. Die Investoren beginnen damit, die veränderte Lage neu zu bewerten, nachdem Kryptowährungen zuvor im Sog einer allgemeinen Risikoaversion unter Druck geraten waren, wie Barrons erklärt.

"Bitcoin hat trotz der extremen Volatilität traditioneller Anlageklassen eine überraschende Widerstandsfähigkeit bewiesen", erklärte David Morrison, Analyst bei Trade Nation bereits am Montag laut IBD. "Die Bullen würden sich ermutigt fühlen, wenn Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar schnell wieder überschreiten und dieses Niveau bei weiteren Kursrückgängen halten könnte."

Den Daten von CoinMarketCap nach erholte sich die Ur-Kryptowährung Bitcoin zeitweise um 0,8 Prozent auf 69.862,02 US-Dollar. Für den zweitgrößten Token Ethereum ging es derweil um 0,28 Prozent auf 2.026,29 US-Dollar rauf. Größtenteils unbewegt zeigten sich derweil Tether mit 1,00 US-Dollar. BNB zeigen sich mit einem Anstieg von 0,72 Prozent auf 641,86 US-Dollar. Für Ripple ging es unterdessen um 2,52 Prozent auf 1,40 US-Dollar nach oben.

Die aktuelle Stabilisierung deutet darauf hin, dass die Märkte den ersten "Öl-Schock" verarbeiten. Dennoch bleibt die Situation fragil: Sollte der Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen erneut zunehmen, könnten auch die Kryptomärkte wieder in Mitleidenschaft gezogen werden, so Barrons.

Krypto-Aktien ungleich

Auch Krypto-Aktien konnten zuletzt vermehrt zulegen, nachdem sich die wichtigsten Kryptowährungen von ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen konnten. Am Dienstag geht es jedoch in unterschiedliche Richtungen.

Die Papiere von Block zeigen sich im NYSE-Handel inzwischen 0,88 Prozent höher bei 66,12 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Coinbase fallen derweil im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 197,20 US-Dollar. Die Strategy-Aktie steigt unterdessen um 0,83 Prozent auf 140,11 US-Dollar an, während die Papiere von Riot Platforms 0,61 Prozent auf 14,79 US-Dollar gewinnen. Für die Titel von MARA ging es im Handel zuletzt um 0,35 Prozent nach unten auf 8,63 US-Dollar.

Strategy kauft weiter Bitcoin

Trotz der massiven geopolitischen Verunsicherung durch den Iran-Krieg setzte Strategy (unter der Führung des Krypto-Optimisten Michael Saylor) seine aggressive Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 2. und 8. März erwarb das Unternehmen weitere 17.994 Bitcoin für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (Durchschnittspreis: 70.946 USD). Damit wächst der Gesamtbestand des weltweit größten institutionellen Halters auf beeindruckende 738.731 Token.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Chinnapong / Shutterstock.com

