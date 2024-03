Stacks Kurs Prognose: Steht die Bitcoin-Layer-2 vor dem Durchbruch mit 777 %?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bitcoin-Layer-2 Stacks ist dabei ihr Nakamoto Upgrade schrittweise zu implementieren und bereitet sich auf ihren größten Entwicklungsschritt vor. Dieser bewirkt einige maßgebliche Änderungen, welche nicht nur die Attraktivität von Stacks, sondern ebenso die von Bitcoin steigern. Wie sich STX in letzter Zeit entwickelt hat, was als Nächstes zu erwarten ist und wie sich der Kurs von Stacks bis 2025 entwickeln könnte, erfahren Sie jetzt in dieser Stacks Kurs Prognose.

Nakamoto Upgrade steht unmittelbar vor der Einführung

Am 24. März wurde das Testnetz des Nakamoto Upgrades auf Stacks implementiert. Mit diesem können die Entwickler nun ihre Smart Contracts im Zusammenhang mit den neuen Veränderungen des Upgrades testen. Das Testnet ist stabiler und dem Original ähnlicher als das Pre-Launch-Testnet, auf dem Nakamoto Anfang März eingeführt wurde.

Bei dem Upgrade handelt es sich um das Größte, was jemals von Stacks seit dem Start im Januar 2021 durchgeführt wurde. Um einen möglichst fehlerfreien Übergang zu gewährleisten, wurde das Nakamoto Upgrade in mehrere Abschnitte unterteilt. Auf dem Hauptnetz wird das Nakamoto Upgrade hingegen erst Mitte bis Ende Mai eingeführt.

Mithilfe des Nakamoto Upgrades soll dann auch eine schnellere Blockerstellung ermöglicht werden, da diese nicht mehr an die Blöcke der Bitcoin-Blockchain gebunden ist. Auf diese Weise können die Transaktionen innerhalb von Sekunden anstelle von Minuten ausgeführt werden.

Ebenso wird es sich dem Nakamoto Upgrade dann nicht mehr bei Stacks um eine Abspaltung handeln. Durch die hundertprozentige Finalität auf Bitcoin soll Veränderbarkeit der Transaktionen der Layer-2 so schwierig werden wie die von BTC selbst.

Anschließend wird der sBTC eingeführt, welches ein an Bitcoin gebundener Coin auf Stacks ist. Dieser bietet Investoren mit Signing eine weitere neue Möglichkeit, mit welcher sie mit Bitcoin ein passives Einkommen erwirtschaften können. Vergütet wird ihnen dies für die Aufrechterhaltung des sBTC-Protokolls.

Ebenso können Investoren die normalen STX-Coins „stacken“, um von einer Rendite von rund 7 % pro Jahr zu profitieren. Diese erhalten sie von den Stacks-Minern, die Bitcoins einsetzen, um über das „Burning“ am Mining-Prozess teilzunehmen. Durch die Transfers erhalten die Miner dann eine Chance, die Stacks-Coins zu verdienen.

Stacking und Mining von Stacks – Quelle: Stacks

Einführung von Liquid Staking für Stacks

Durch die neue Partnerschaft mit der Bitcoin-Wallet Xverse wurde nun die Möglichkeit des Liquid Stackings eingeführt. Mithilfe der digitalen Geldbörse erhalten die Nutzer Zugriff auf LISAs innovative Liquid-Stacking-Lösungen.

1/2 Partnership Alert: Xverse x LISA @XverseApp a leading Bitcoin wallet with a $140M stacking pool joins forces with $LISA to bring a new Stacking experience to the @Stacks ecosystem. pic.twitter.com/NdjmpNnUYW — LISA (@LisaLab_BTC) March 25, 2024

Auf diese Weise können die Tokeninhaber von einer wesentlich höheren Flexibilität und Effizienz des Stackings profitieren. Denn ansonsten können die Coins während eines festgelegten Zeitraums nicht transferiert oder gehandelt werden. Beim Liquid Staking erhalten Anleger hingegen ein Derivat, das auch verkauft werden kann.

Steigende Nachfrage nach Bitcoin-Industrialisierung treibt Stacks an

Der Kryptomarkt war begeistert über die Bitcoin Inskriptionen, welche zusätzliche Funktionen auf der größten Blockchain ermöglicht und den Enthusiasmus der Entwickler auf neue Höhen befördert haben. In diesem Zusammenhang sind auch die Bitcoin Ordinals und BRC-20-Token erschienen.

Bemerkenswert ist, wie der ursprünglich nur als digitale Währung erschiene Bitcoin sich innerhalb kürzester Zeit auch in anderen Kryptosektoren etablieren konnte. So liegt seine Blockchain laut den Angaben von CryptoSlam beim 30-Tage-Handelsvolumen der NFTs mit 510,64 Mio. USD noch vor Ethereum mit 490,59 Mio. USD.

Während sich NFTs schneller als Anwendungen entwickeln lassen, könnten sie eine Art Frühindikator für die kommenden Entwicklungen sein. Aber auch die Zunahme der Entwickleraktivität im Bereich der Bitcoin-Layer-2s auf 40 % ist ein weiterer Leading Indicator für diesen Megatrend.

Anteil der Bitcoin-Entwickler, die im Layer-2-Bereich engagiert sind – Quelle: DeveloperReport.com

Stacks Kurs Prognose: So stark kann Stacks steigen

Stacks ist hervorragend positioniert, um von dem Potenzial der Bitcoin-Industrialisierung und der Tokenisierung von RWAs, die bis 2030 auf eine Marktgröße von 10 Bil. USD kommen kann, zu profitieren.

Mithilfe von Stacks können die Limitierungen von Bitcoin in Bezug auf Transaktionsgeschwindigkeit, Smart-Contract-Funktionalität und Skalierung überwunden werden. Dies bietet dem Projekt ein überdurchschnittliches Potenzial.

Das Team von Stacks geht bis zum Jahr 2025 von drei Szenarien aus, in denen die Marktkapitalisierung der Bitcoin-Layer-2s ins Verhältnis zu der der Ethereum-Layer-2s gesetzt wird. Im bärischen Szenario, wenn nur 10 % der Bewertung der Ethereum-Layer-2s erreicht wird, ist eine Bitcoin-Layer-2-Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. USD möglich.

Im Basisszenario wird hingegen mit 50 % der Bewertung der ETH-Layer-2s gerechnet, was 24 Mrd. USD entspricht. Im bullischen Beispiel wird von einer gleich großen Marktkapitalisierung wie die der Skalierungslösungen von Ethereum ausgegangen, was 48 Mrd. USD sind.

Aktuell macht Stacks mit einer Bewertung von 5,2 Mrd. USD noch rund 95 % der Marktkapitalisierung der Bitcoin-Layer-2-Lösungen aus, wobei es sich das TVL mit Rootstock fast teilt.

Sollte Stacks weiterhin eine so starke Marktmacht haben, würde dies im bärischen Szenario bei einem Preis von 3,66 USD einem Rückgang von 12,31 %, im Basisszenario einem Plus von 338,46 % und im bullischen Falle einem Anstieg von 776,92 % entsprechen.

Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass Bitcoin eine wesentlich höhere Marktkapitalisierung hat und auch Bitcoin-Maximalisten leichter überzeugen kann, da es als dezentral genug angesehen wird. Ebenso könnten die zunehmende Etablierung des Web3 und die Inflation die Assetpreise noch weiter in die Höhe treiben.

