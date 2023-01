Stark gefragte Kryptowährung bietet Chance auf Vervielfältigung nach Launch

In letzter Zeit entstehen immer mehr neuartige Kryptowährungen, welche sich von den rein digitalen Produkten langsam zu einer Symbiose aus traditionellen und virtuellen Investmentprodukten entwickeln. Durch einen solchen Ansatz kann das Risiko von rein digitalen Kryptowährungen ausgeglichen und das Anlageobjekt diversifiziert werden. Eines der spannendsten Projekte in diesem Bereich will zudem die Fitness und M2E-Kryptowährungen durch seinen innovativen Ansatz revolutionieren. Einige Analysten prognostizieren ihr daher schon enorme Kursanstiege. Um welchen Coin es sich genau handelt und warum er auf der Watchlist nicht fehlen sollte, wird dieser Beitrag näher darstellen.

Kombination von Fitnessstudios mit Kryptowährungen und dem Metaversum

Zwar gab es vorher schon andere Move-to-Earn-Kryptowährungen, jedoch handelt es sich bei ihnen lediglich um rein digitale Investments mit einem höheren Risiko. Denn bei ihnen ist die Nachfrage wesentlich ungewisser als bei bereits etablierten Angeboten wie beispielsweise Fitnessstudios. Daher hat sich das Team von Fight Out auch für ein etwas solideres Anlagemodell entschieden, sodass neben einer Fitness- und Work-out-App auch eine eigene Fitnessstudiokette angeboten wird.

Das Besondere an den Fitnessstudios ist die Anbindungsmöglichkeit mit dem Metaversum. Innerhalb dessen nimmt jeder Nutzer die Form seines seelengebundenen Avatars an. Dieser repräsentiert dabei die sportlichen und gesundheitlichen Leistungen des Anwenders, wobei sich diese auch mit den Ergebnissen von anderen vergleichen lassen. In diesem Zusammenhang entwickelt sich der Avatar entsprechend der Messergebnisse aus dem echten Leben.

Die Fitnessstudios sollen in allen großen Städten der Welt errichtet werden, wobei zu Beginn 20 Stück geplant sind. Diese sind dann mit fortschrittlichen Geräten ausgestattet, welche die Ergebnisse automatisch übermitteln. Zudem sollen die Fitnessstudios auch zu Community-Hubs werden, in welchen verschiedene Events abgehalten werden. Über dies beinhalten sie auch Co-Working-Bereiche, Snackbars und Videostudios für die Produktion der Video-Work-outs.

In diesem Zusammenhang soll auch ein personalisiertes Training wie von einem Proficoach über die App geboten werden. Außerdem haben die Nutzer die Möglichkeit, dass sie Belohnungen über Herausforderungen, Duelle und Turniere verdienen. Die Anwendung und Sensoren in unter anderem Wearables und Sportgeräten können die Ergebnisse dann automatisch mithilfe von Smart Contracts auswerten sowie im Avatar speichern.

Jetzt in erste Metaverse-Fitnessstudios investieren!

Beteiligung von Spitzensportlern, Proficoaches und TV-Stars

An der Entwicklung von Fight Out ist auch ein renommiertes Team von Spitzensportlern und Proficoaches beteiligt. Sie sollen das Projekt auf unterschiedlichste Weise bereichern. Unter anderem lassen sie ihre sportliche Expertise in die Video-Work-Outs, persönliche Treffen und Entwicklung der Vielfältigkeit der Plattform fließen. Mit ihrer Hilfe sollen die Sportler ihr Training auf die nächste Stufe heben und kampffit werden.

Zu den sogenannten Botschaftern gehört unter anderem Savannah Marshall, die als eine der weltbesten Boxerin bekannt ist und auf eine Anhängerschaft von 2,2 Mio. kommt. Ebenso zum Team gehört der brasilianische Mixed Martial Arts UFC-Star Amanda Ribas mit 2,2 Mio. Followern und Talia Santos mit 177.000 Anhängern auf Instagram. Aber auch der Star von der amerikanischen TV-Show American Ninja Warrior, Personaltrainer und Motivator Tremayne Dortch.

Jetzt in Profisporter-M2E-Kryptowährung investieren!

Frühe Investoren profitieren überdurchschnittlich

Während des Vorverkaufs bestehen besonders attraktive Konditionen bei dem Investment in Fight Out. Denn die Anleger können sich bei der Erfüllung von bestimmten Bedingungen unterschiedliche Boni sichern. Diese werden dabei von der Anlagehöhe sowie dem Sperrzeitraum bestimmt.

Sollten sich die Investoren für einen Anlagebetrag von 500 bis 50.000 US-Dollar entscheiden, so erhalten sie 10 bis 25 % Coins extra. Dieselben Konditionen bestehen für Sperrzeiten von 6 bis 24 Monaten, sodass die Anleger durch die addierten Boni auf insgesamt 50 % kommen können.

Der Vorverkauf wird in unterschiedliche Bonuslevel unterteilt: Anwärter, Champion, Welt-Champion und unbestrittener Champion. Über die genauen Boni sowie Extras, welche damit verbunden sind, gibt unter anderem der folgende Tweet nähere Auskunft. So kann man über sie auch unter anderem ein zweijähriges Abo der App, REPS-Token, Avatar-Ausrüstungen, Merchandise oder ein zweitägiges Camp mit Profisportlern erhalten.

Attention #FightOutCrew!



Check out our new bonus tiers for those vesting for 24 months & buying more than $500 of $FGHT!



Earn even more rewards with #FightOut – see the graphic for more information!



Buy $FGHT now https://t.co/vhgiOPWPrP pic.twitter.com/TS51MGQms4 — Fight Out (@FightOut_) December 28, 2022

Bei der Teilnahme am Vorverkauf sollte jedoch beachtet werden, dass alle Coins einer dreimonatigen Sperrfrist unterliegen. Diese wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Wale und Spekulanten während der ersten Notierung aufgrund der Gewinnmitnahmen für massive Abverkäufe sorgen.

Nach Ablauf der Sperrfrist von 3 Monaten können sich die Investoren entscheiden, ob sie die Anlagedauer noch einmal verlängern wollen, um sich somit noch weitere kostenlose Coins durch einen zusätzlichen Bonus zu sichern.

Jedoch sollte sich besser beeilt werden, da die Token noch für einen Preis von 0,0166 US-Dollar erhältlich sind. Nach Abschluss der ersten Vorverkaufsphase wird der Preis alle 12 Stunden angehoben, bis er am 31. März den finalen Notierungspreis von 0,0333 US-Dollar erreicht hat. Somit wird eine Rendite von über 100 % innerhalb weniger Wochen erzielt.

Jetzt bis zu 100 % Rendite und 50 % Bonus sichern!

Ersten Notierungen an Kryptobörsen schon bestätigt

Das ambitionierte Team von Fight Out hat sich bereits lange vor Beendigung des Presales um Notierungen auf einigen der führenden Kryptobörsen gekümmert. So konnten schon Zusagen für die ersten beiden Exchanges erlangt werden. Dabei handelt es sich um LBank, welche momentan auf Platz 18 der größten Kryptobörsen rangiert und auf ein tägliches Handelsvolumen von 1,323 Mrd. US-Dollar kommt. An dieser wird $FGHT bereits am 5. April dieses Jahres gelistet. Nur einen Tag später findet die zweite Notierung auf BitForex statt. Dieser Handelsplatz belegt Rang 63 und kommt auf 1,262 Mrd. US-Dollar pro Tag.

Damit ist jedoch noch nicht Schluss. Denn das Team hat bereits angekündigt, dass in den kommenden Wochen noch weitere Notierungen bekannt gegeben werde. Weitere Informationen dazu werden über die sozialen Medien in Kürze veröffentlicht.

Jetzt frühzeitig in Fight Out investieren!

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.