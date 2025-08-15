Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
16.08.25 03:03 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
95.078,2940 CHF 440,0144 CHF 0,46%
100.707,4824 EUR 466,0658 EUR 0,46%
86.932,6799 GBP 386,3602 GBP 0,45%
17.339.025,7029 JPY 80.243,5574 JPY 0,46%
117.876,4185 USD 545,5222 USD 0,46%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,50%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,50%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,41%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -3,88%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,43%
Knapp eine Million Wallet-Adressen enthalten derzeit mindestens einen vollen Bitcoin. Dennoch liegt die Zahl der Personen, die tatsächlich einen kompletten BTC besitzen, klar darunter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch