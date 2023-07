Steigt der Bitcoin im Juli auf 35.000 Dollar, während diese beiden Coins durch die Decke gehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die erste Jahreshälfte hat sich für Bitcoin-Investoren durchaus bezahlt gemacht. Wer beim Jahreswechsel eingestiegen ist, hat inzwischen ein Plus von mehr als 84 % erzielt. Nachdem es noch Anfang Juni schlecht für den Kryptomarkt ausgesehen hat, hat sich das Blatt inzwischen wieder gewendet, sodass weiteren Gewinnen in der zweiten Jahreshälfte nicht viel im Weg steht. Der Anstieg bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wirkt sich natürlich auch stark bullisch auf den restlichen digitalen Währungsmarkt aus und mit Wall Street Memes ($WSM) und dem Thug Life Token ($THUG) sorgen auch Meme-Coins aktuell für viel Aufsehen.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $WSM im Presale sichern.

Dass der Kryptomarkt volatil ist, ist nichts Neues. Das Auf und Ab im Juni war aber auch für Krypto-Verhältnisse spektakulär. Nachdem die SEC mit Binance und Coinbase die beiden größten Kryptobörsen angeklagt hat, ist der Bitcoin-Kurs und mit ihm der gesamte Markt deutlich nach unten gerutscht. Die Nachricht der Fed, dass man die Zinsen wohl noch weiter anheben müsse und auch in den nächsten Jahren nicht senken könne, hat dem noch einen draufgesetzt, sodass der BTC-Kurs auf unter 25.000 Dollar gerutscht ist.

Heute ist davon nichts mehr zu spüren. Ende Juni sind dann deutlich bullischere Nachrichten aufgekommen, nachdem mit Blackrock der größte Vermögensverwalter der Welt bei der SEC einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF gestellt hat. Wie bei einem Akteur dieser Größe zu erwarten, hat es nicht lange gedauert, bis weitere Finanzinstitute folgten und auch wenn die ersten Anträge bereits zurückgewiesen wurden, scheint das Vertrauen der Anleger wieder zurück zu sein. Die Folge ist, dass Bitcoin auch den Juni wieder mit Gewinnen schließen konnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $THUG im Presale sichern und bei der nächsten möglichen Kursexplosion dabei sein.

Nachdem der Mai der erste Monat mit Verlusten in diesem Jahr war, ist der Kurs im Juni um mehr als 13 % gestiegen. Damit stehen die Chancen auf weitere Gewinne in der zweiten Jahreshälfte wieder gut. Natürlich könnten im Laufe der Verfahren gegen Coinbase und Binance jederzeit Nachrichten aufkommen, die sich kurzfristig negativ auf den Kurs auswirken, vor allem dieses Jahr hat aber gezeigt, dass es sich dabei aber nur um kurze Einbrüche handeln könnte, die einem weiteren Anstieg mittel- und langfristig nicht im Weg stehen würden.

Das nächste wichtige Kursziel für BTC wäre dabei der Widerstand im Bereich um 32.000 Dollar. Gelingt es, diesen zu überschreiten, könnte das zu einem Anstieg bis zur psychologisch wertvollen 35.000 Dollar Marke nach sich ziehen. Bis es soweit ist, finden sich zur Zeit auch einige vielversprechende Alternativen am Kryptomarkt, wie Bitcoin Cash erst mit seinem Anstieg um 200 % innerhalb weniger Tage bewiesen hat.

Auch im Bereich der Meme-Coins gibt es spätestens seit PEPE wieder zahlreiche Coins, die das Potenzial haben, Anlegern extrem hohe Gewinne einzubringen. Allen voran $THUG und $WSM.

Thug Life Token ($THUG)

Mit dem Thug Life Token kommt ein Meme-Coin auf, der ähnlich wie PEPE nicht auf einen aktuellen Tweet oder ein kurzfristiges Ereignis aufspringt, sondern zeitlos ist. Die Thug Life Bewegung ist seit Jahrzehnten aufrecht und wird durch berühmte Persönlichkeiten wie Snoop Dogg auch nach außen getragen. Damit hat $THUG gute Voraussetzungen, um sich nicht nur für wenige Tage im Rennen zu halten.

Jetzt $THUG noch für kurze Zeit im Presale kaufen.

Neben dem zeitlosen Thema ist vor allem die niedrige Vorverkaufssumme ein Grund, warum $THUG extremes Aufwärtspotenzial hat. Der Presale der $THUG-Token endet bereits bei 2 Millionen Dollar, danach wird der Meme-Coin direkt an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet. Das bedeutet, dass es $THUG auch mit einem Anstieg um das 30-fache noch weit unter einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar liegen würde, was bei trendenden Meme-Coins leicht möglich ist.

Für Anleger, die bereits im Presale einsteigen wollen, um bei einer möglichen Kursexplosion dabei zu sein, bedeutet das, dass wahrscheinlich nicht viel Zeit bleibt. Der Vorverkauf hat am ersten Tag weit mehr als 100.000 Dollar eingebracht und ist inzwischen auf mehr als 200.000 Dollar gestiegen. Da keine Preissteigerungen im Presale durchgeführt werden, ist nicht von frühzeitigen Gewinnmitnahmen auszugehen, sodass es direkt nach dem Launch zu einem extremen Kursanstieg kommen könnte.

Jetzt $THUG im Presale kaufen.

Wall Street Memes ($WSM)

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein Meme-Coin, der tatsächlich das Potenzial hat, der nächste PEPE zu werden. PEPE ist innerhalb weniger Wochen aus dem Nichts auf eine Bewertung von fast 2 Milliarden Dollar gekommen und direkt zu einer der 100 größten Kryptowährungen geworden. Wall Street Memes kommt mit einer Community, die noch kein Meme-Coin beim Launch bisher vorweisen konnte. Allein auf Twitter und Instagram kann $WSM mehr als eine Million Follower vorweisen.

Die Tatsache, dass der Vorverkauf der $WSM-Token bereits mehr als 11,7 Millionen Dollar eingebracht hat, macht deutlich, dass es sich hier um ein Projekt handelt, das hohe Wellen schlagen könnte. Investoren, die noch im Presale einsteigen, haben den großen Vorteil, dass der Preis im Vorverkauf noch mehrfach angehoben wird, weshalb bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bereits ein hoher Buchgewinn möglich ist.

Jetzt $WSM zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.