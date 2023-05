Steigt der Bitcoin im Mai noch auf 30.000 Dollar? Investoren setzen vermehrt auf Ecoterra

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine schwierige Woche geht dem Ende zu. Zumindest für Bitcoin-Holder hat die Woche nichts Gutes gebracht. Aktuell notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung weiterhin unter der 27.000 Dollar Marke und hat damit in 7 Tagen 8,5 % verloren. Auch wenn der Kurs in den letzten 24 Stunden wieder um 1,8 % gestiegen ist, ist wohl eher davon auszugehen, dass der BTC am Wochenende wieder leichte Verluste bringen wird, wie das am Samstag und Sonntag oft der Fall ist. Immer mehr Investoren verlieren die Geduld und setzen vermehrt auf Ecoterra, da hier hohe Buchgewinne garantiert sind.

Jetzt auf Nachhaltigkeit setzen und $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Die anfängliche Bitcoin-Euphorie, die sich zum Jahreswechsel breit gemacht hat, ist erstmal auf Eis gelegt. Nach dem Erreichen der 30.000 Dollar Marke hat der BTC erstmal eine lange Pause eingelegt, nun fällt der Preis. Auch wenn viele gerne schon in diesem Jahr auf ein neues Allzeithoch gesetzt haben, sind die Umstände dafür einfach noch nicht gegeben.

Zwar dürfte die digitale Leitwährung weiterhin eine gute Wahl in jedem Krypto-Portfolio sein, allerdings sind inzwischen natürlich zahlreiche Coins im Umlauf, bei denen kurzfristig deutlich höhere Gewinne erzielt werden können. Neben dem aktuellen Meme-Hype, bei dem Tag für Tag tausende Prozent Rendite innerhalb weniger Stunden erzielt werden, gibt es auch spannende neue Utility-Token, die auf den Markt kommen.

Bitcoin Fear and Greed Index is 48 — Neutral

Current price: $26,806 pic.twitter.com/LaVkAoU6cq — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) May 13, 2023

Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind aktuell einfach noch zu sehr von Bankenkrisen, Inflation und der angespannten Wirtschaftslage im Allgemeinen abhängig. Die Probleme sowohl im Bitcoin- als auch im Ethereum-Netzwerk tragen in dieser Zeit natürlich ihren Teil dazu bei, dass nicht gerade Vertrauen bei Investoren aufkommt. Vor allem, da Kryptowährungen in Krisen einfach noch nicht gezeigt haben, welchen Platz sie einnehmen.

Jetzt in Nachhaltigkeit investieren und $ECOTERRA im Presale sichern.

Während sich beispielsweise Gold schon oft als sicherer Hafen bewiesen hat, wenn das Vermögen durch hohe Inflation in Gefahr war, hat man das auch vom Bitcoin gehofft. Die Realität hat aber beim Höchststand der Inflation anders ausgesehen – der BTC Kurs war zu dieser Zeit weit unter 20.000 Dollar. Während hier also noch herausgefunden wird, welche Rolle Kryptowährungen in Krisenzeiten spielen, werden bei kleineren Coins weiterhin hohe Renditen erzielt. Vor allem, wenn das Projekt dahinter stimmt, wie das aktuell bei dem Recycle 2 Earn Coin $ECOTERRA der Fall ist.

Recycle 2 Earn – Umweltschutz und hohe Gewinne

Bei Ecoterra werden Privatpersonen und Unternehmen mit Coins dafür belohnt, wenn sie ihre Verpackungen ordnungsgemäß recyceln. In einer Zeit, in der die Meere voll mit Plastik sind und man auch sonst fast keinen Schritt mehr gehen kann, ohne auf Müll zu stoßen, der nicht ordentlich entsorgt wurde, scheint Ecoterra hier die richtige Lösung zur genau richtigen Zeit zu bringen. Das sehen auch die Investoren so, die den $ECOTERRA-Token schon für mehr als 3,5 Millionen Dollar im Presale gekauft haben.

Investiere in Nachhaltigkeit und sichere dir den $ECOTERRA-Token zum günstigen Vorverkaufspreis.

Neben dem innovativen Konzept dürfte vor allem auch der hohe Buchgewinn, der im Vorverkauf noch möglich ist, eine willkommene Abwechslung für Krypto-Investoren sein, die bei den Top 20-Coins derzeit eher Verluste hinnehmen müssen. Der Vorverkaufspreis für einen $ECOTERRA-Token liegt aktuell noch bei 0,00775 USDT. Wenn der Presale beendet ist, liegt der Listing-Preis an den Kryptobörsen bei 0,01 USDT.

Daraus resultiert ein Buchgewinn von knapp 30 %, der theoretisch gleich beim Handelsstart an den Exchanges realisiert werden könnte. Langfristig geshen bietet Ecoterra allerdings ein innovatives Konzept und überzeugt schon vor dem Launch die Massen. Das bedeutet, dass der Kurs nach dem Handelsstart noch deutlich höher steigen könnte und Anleger, die bereits im Presale einsteigen, die Möglichkeit haben, ihre Investition innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen, wenn der Kurs nach dem Launch entsprechend steigt.

Jetzt $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.