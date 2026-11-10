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Performance der Investition

Stellar: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Stellar: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Stellar-Investition verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.14 USD 0.00 USD -2.29 %
Charts | News

Stellar wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,1230 USD gehandelt. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.130,61 XLM. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.196,54 USD, da Stellar am 09.11.2026 0,1472 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,65 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 11.11.2025 bei 0,2817 USD..

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

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