Stellar: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Performance der Investition

10.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einer frühen Stellar-Investition verdienen können.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 11.11.2025 bei 0,2817 USD..

Stellar wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,1230 USD gehandelt. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.130,61 XLM. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.196,54 USD, da Stellar am 09.11.2026 0,1472 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,65 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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