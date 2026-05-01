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Wachstum oder Verlust?

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

19.05.26 19:43 Uhr
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Bei einem frühen Stellar-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1450 USD -0,0021 USD -1,43%
Charts|News

Vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0,2924 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 341,95 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 18.05.2026 50,31 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,1471 USD lag. Mit einer Performance von -49,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,1456 USD erreichte die Kryptowährung am 19.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com