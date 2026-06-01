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Wachstum oder Verlust?

Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

23.06.26 19:43 Uhr
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet | finanzen.net

Bei einem frühen Stellar-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1928 USD -0,0097 USD -4,78%
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Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,2331 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 42.900,60 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 22.06.2026 8.687,79 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,2025 USD lag. Mit einer Performance von -13,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,1435 USD erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com