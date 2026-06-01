Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Wachstum oder Verlust?

Bei einem frühen Stellar-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,2331 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 42.900,60 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 22.06.2026 8.687,79 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,2025 USD lag. Mit einer Performance von -13,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,1435 USD erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.07.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net