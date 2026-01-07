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Lohnender XLM-Einstieg?

Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

30.06.26 19:43 Uhr
Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1862 USD 0,0116 USD 6,63%
Charts|News

Stellar kostete gestern vor 1 Jahr 0,2404 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 416,00 XLM im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 29.06.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1746 USD 72,65 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,35 Prozent.

Bei 0,1435 USD erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com