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Entwicklung unter der Lupe

Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.17 USD 0.00 USD 0.75 %
Charts | News

Am 26.10.2021 notierte Stellar bei 0,3734 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 26.778,21 Stellar im Depot. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1687 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.516,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,83 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 28.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3186 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

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