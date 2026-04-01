Stellar: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

XLM-Investition im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Stellar gebracht.

Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,5267 USD. Bei einer XLM-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.986,61 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 3.295,99 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1736 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 3.295,99 USD entspricht einer negativen Performance von 67,04 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net