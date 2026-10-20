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Krypto-Invest im Fokus

Stellar: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Stellar: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren Stellar gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.18 USD 0.00 USD 0.65 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0,1072 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 9.327,90 Stellar im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 19.10.2026 1.656,22 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,1776 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 65,62 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 26.10.2025 bei 0,3309 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

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