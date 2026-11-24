Stellar: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Wer vor Jahren in Stellar eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Stellar wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2470 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 404,84 XLM-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,50 USD, da sich der Wert von Stellar am 23.11.2026 auf 0,1297 USD belief. Damit wäre das Investment um 47,50 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.11.2026 bei 0,1245 USD. Bei 0,2624 USD erreichte die Kryptowährung am 29.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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