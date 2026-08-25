Stellar: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Lukrativer XLM-Einstieg?

25.08.26 19:43 Uhr

Wer vor Jahren in Stellar eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3519 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.417,65 XLM-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.500,72 USD, da sich der Wert von Stellar am 24.08.2026 auf 0,1936 USD belief. Damit wäre das Investment um 44,99 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Bei 0,4087 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net