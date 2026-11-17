Investition im Check

So viel hätten Investoren mit einer frühen Stellar-Investition verlieren können.

Am 14.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1336 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 29.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2624 USD.

Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3449 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in XLM investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28.995,34 Stellar. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.982,68 USD, da Stellar am 16.11.2026 0,1374 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,17 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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