Stellar: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

XLM-Anlage im Blick

01.09.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Stellar verlieren können.

Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4087 USD.

Gestern vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0,3528 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 283,44 XLM im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,21 USD, da sich der Wert von Stellar am 31.08.2026 auf 0,1771 USD belief. Damit wäre das Investment um 49,79 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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