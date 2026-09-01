Stellar: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Stellar verlieren können.
Gestern vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0,3528 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 283,44 XLM im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,21 USD, da sich der Wert von Stellar am 31.08.2026 auf 0,1771 USD belief. Damit wäre das Investment um 49,79 Prozent gesunken.
Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4087 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf XLM/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XLM/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com