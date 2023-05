Steuert dieser Coin auf eine Kursexplosion zu? Alles deutet auf einen Anstieg um 600 % hin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem es im Laufe des Tages wenig Bewegung am Kryptomarkt gegeben hat, kommt nun mit dem Öffnen der US-Märkte langsam Fahrt auf. Allerdings nicht unbedingt in die Richtung, die sich die Meisten erhoffen dürften. Allein in der letzten Stunde ist der Bitcoin als digitale Leitwährung um 1 % gefallen und hat damit auch die 29.000 Dollar Marke wieder aufgegeben. Beim Pepe Coin merkt man davon nichts, der PEPE-Kurs ist in den letzten 24 Stunden erneut um 65 % gestiegen und setzt seine Rallye fort. Auch der Turbo-Token (TURBO) hält sich nach seinem Anstieg auf hohem Niveau, nachdem der Kurs zwischenzeitlich um mehr als 1.000 % gestiegen ist. Steht diesem Coin eine ähnliche Kursexplosion bevor?

Oft reicht es schon, wenn ein Coin ein bestehendes Konzept aufgreift und leicht abändert, um extrem erfolgreich zu sein. Noch mehr Chancen auf Erfolg gibt es, wenn ein Krypto-Projekt gleich mit einem komplett neuen Konzept kommt. Das ist bei Ecoterra der Fall. Recycle to Earn ist die Idee, die mit Ecoterra aufkommt und diese soll, wie der Name vermuten lässt, Privatpersonen und Unternehmen fürs Recycling mit Coins belohnen.

Wer seine Verpackungen an den Pfandautomaten zurückgibt, erhält in Zukunft nicht nur das Pfand zurück, sondern kann auch $ECOTERRA-Token verdienen. Das ist nur ein Auszug aus einer ganzen Reihe nachhaltiger Handlungen, die mit Ecoterra in Zukunft belohnt werden. Die nachhaltige Kryptowährung wird auch als Belohnung ausgegeben, wenn man zum Beispiel anhand der Stromrechnung nachweisen kann, dass man Strom aus erneuerbaren Energien bezieht.

Zahlreiche Vorteile für Umweltbewusste

Die Belohnungen in Form von Token sind nur die Spitze des Eisbergs. Ecoterra kommt mit einem eigenen Marktplatz für recycelte Materialien, auf dem Recyclingunternehmen und Produzenten zusammenkommen. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, seinen CO2-Ausstoß zu kompensieren, indem man sich für entsprechende Umweltprojekte einsetzt. Wer seine Coins zum Beispiel nicht auszahlen möchte, kann sich auch dazu entscheiden, diese direkt in der App für Umweltaktionen, wie das Säubern der Meere, auszugeben.

Volle Transparenz durch öffentliches Profil

Der Einsatz der Blockchain ist vor allem mit einem verbunden: voller Transparenz. Auf Ecoterra kann jeder ein Profil erstellen, auf dem sämtliche Transaktionen öffentlich einsehbar sind. Egal ob man sich die Token also auszahlen lässt, oder sie für den guten Zweck ausgibt, am Profil wird es ersichtlich. Was auf den ersten Blick wie eine Spielerei aussehen mag, ist in Wahrheit vielleicht einer der größten Vorteile der Plattform.

Da auch Unternehmen ein solches Profil anlegen können, wird es in Zukunft durch Ecoterra schon bald wesentlich einfacher für Verbraucher, nachzuvollziehen, ob die Marken, bei denen sie einkaufen, auch wirklich nachhaltig agieren. Bisher ist das zwar immer ein gern genutztes Werbeversprechen, für Konsumenten ist es aber schwer zu prüfen. In Zukunft könnte ein Blick auf das Ecoterra-Profil des jeweiligen Unternehmens reichen, um direkt zu sehen, wie aktiv man sich am Umweltschutz beteiligt.

Wird auf erneuerbare Energien gesetzt? Werden recycelte Materialien verarbeitet? Beteiligt sich das Unternehmen an Umweltprojekten wie dem Pflanzen von Bäumen? Diese und viele weitere Informationen sieht man in Zukunft direkt mit einem Blick. In Zeiten, in denen Konsumenten immer bewusster für das Thema Umweltschutz werden, könnte daraus auch durchaus ein Wettbewerb unter den Unternehmen entstehen, die sich gegenseitig am Ecoterra-Profil übertrumpfen wollen, um so das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Eine Situation, von der am Ende alle profitieren würden.

Kursexplosion voraus?

Der Kauf von $ECOTERRA-Token bringt den großen Vorteil mit sich, dass der Coin aktuell noch im Presale erhältlich ist und hier auch noch in einer frühen Phase. Da der Vorverkaufspreis in mehreren Stufen angehoben wird, ergibt sich für alle, die noch in der aktuellen Stufe investieren, ein Buchgewinn von 40 % bis zum Listing an den Kryptobörsen. Dieser resultiert aus der Preisdifferenz des aktuellen Preises von 0,007 USDT und dem Startpreis an den Kryptobörsen von 0,01 USDT. Nach dem Listing kann der Preis noch deutlich höher ansteigen und eine Kursexplosion, die zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führt, ist durchaus möglich.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

